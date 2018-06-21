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Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
İzmir seçmeninin bir kısmı, yerel yönetim nedeniyle ideolojik duruş sergiliyor. AK Parti İzmir'de her seçimde oylarını artırdı, durumu çok iyi görüyorum.
Her şeyi seçime bağlamak bir çok konuda zaman kaybına neden oluyor. Piyasada bir durgunluk var. Vatandaşlar 24 Haziran gelsin de işimize gücümüze bakalım diyor. Dış küresel yatırımcılar da aynı şekilde.
Türkiye ekonomisi üzerinde değerlendirme yapanların aşırı gayre içine girdiklerini görüyoruz. Değerlendirme kuruluşları çıktılar seçim öncesi değerlendirme yaptılar. Sanki seçime onlar giriyor. Bunlar normal şeyler değil. Değerlendirme kuruluşlarının aşırı gayreti manidar.
Darbe girişi ile, vesayetle vs. Türkiye'yi alaşağı edemediler geritiremediler son olarak ekonomi üzerinden gidelim dediler.
Biz ekonomimizi sağlam temeller üzerine kurdur. Bankacılık sektörü de öyle.
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