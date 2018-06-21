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Türkiye, Hava Kuvvetleri Komutanlığının yeni nesil savaş uçağı ihtiyacını karşılamak üzere 1999'da Müşterek Taarruz Uçağı (F-35) Projesi'ne ortak ülke olarak katıldı.

Hava filosu için 100 adet F-35 uçağı temini planlanırken, ilk 30 uçak siparişi verildi.

Türkiye'nin ilk F-35A uçağının teslim töreni bugün ABD Teksas - Fort Worth'de yer alan Lockheed Martin tesislerinde düzenleniyor.





18-0001 kuyruk numarasıyla teslim alınacak ilk F-35 uçağı, pilot eğitimlerinde kullanılmak üzere Arizona'da yer alan Luke Hava Üssü'nde görevlendirilecek.

Türkiye'de F-35 uçaklarının konuşlandırılacağı, pilot ve bakımcı eğitimlerinin gerçekleştirileceği Entegre Eğitim Merkezi'ne de ev sahipliği yapacak ilk üs olan Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'nın aktivasyon çalışmaları da devam ediyor.

İlk uçakların Kasım 2019'da Türkiye'ye gelişinin ardından 2020 yılında burada eğitim faaliyetlerine başlanacak.