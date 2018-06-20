Yeni Türkiye’de havuz 80 milyon

Enerji Bakanı Berat Albayrak, aHaber ve aNews ortak yayınında gençlerin sorularını yanıtladı, çarpıcı açıklamalar yaptı:
Gençlik yeni yüzyıla nasıl hazır olmalı. Dünü bugünü yarını iyi tanımlamalı. Eskiyle bugün arasında çok fark var. Staj programları konusunda çok yoğun bir süreci başlattık.
28 Şubat dönemi çok travmatik döneme denk geldi. Sınfıta başörtüsünden dolayı atılan döneme denk geldi. Hep diyorumki biz erkekler çok büyük bir imtihan ermedik kız arkadaşımız çok daha büyük imtihan verdiler.
Bugünden sonra yeni sistemin en güzel tarafı şu. Eskiden icrai mamkamlara belli bir kritere göre geliyordu. artık liyakata göre bakılıyor. Havuz artık 300 kişi değil 80 milyon.
Türkiye'de insan kaynağı eksiği vardı. Biz artık en becerikli insanı koydukmu o gelen insanın çıtası başarılı olmak zorunda olacak. Daha iyi başarmak isteyecek. Yeni sistemle bu süreç çok daha güçlü gelecek.
ZEYNEL YAMAN
Gençlik yeni yüzyıla nasıl hazır olmalı. Dünü bugünü yarını iyi tanımlamalı. Eskiyle bugün arasında çok fark var. Staj programları konusunda çok yoğun bir süreci başlattık.
28 Şubat dönemi çok travmatik döneme denk geldi. Sınfıta başörtüsünden dolayı atılan döneme denk geldi. Hep diyorumki biz erkekler çok büyük bir imtihan ermedik kız arkadaşımız çok daha büyük imtihan verdiler.
Bugünden sonra yeni sistemin en güzel tarafı şu. Eskiden icrai mamkamlara belli bir kritere göre geliyordu. artık liyakata göre bakılıyor. Havuz artık 300 kişi değil 80 milyon.
Türkiye'de insan kaynağı eksiği vardı. Biz artık en becerikli insanı koydukmu o gelen insanın çıtası başarılı olmak zorunda olacak. Daha iyi başarmak isteyecek. Yeni sistemle bu süreç çok daha güçlü gelecek.
ZEYNEL YAMAN
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