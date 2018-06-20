AHaber CANLI YAYIN





Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.



KANDİL HAREKATI

Toplantı halindeki PKK'nın lider kadrosunu vurduk. Sıra Şanlıurfa'nın yanı başındaki yerlere geldi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Siz varil bombalarından kaçan Suriyeli kardeşlerimize ensar oldunuz. Şanlıurfa zaten şanlıydı, şanına şan katacak. Size zorluklar kattığını da biliyorum. Ama sizden biraz sabır istiyorum. Adım adım bu durumu çözüyoruz. Şanlıurfa'nın yanındaki kazanları devireceğimiz vakit çok yakın."

"Erdoğan Şanlıurfa'da şehir hastanesini 2021'de açacağız. İzletin bakalım benim Şanlıurfalı kardeşime, bir görsünler şehir hastanelerini."