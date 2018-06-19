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Trafik terörü

Trafik terörü
AK Parti ve 'ın, 2002 yılından bugüne kadar yapılan genel/yerel ne kadar varsa hepsini kazanmasının ardından aynı yalanlar devreye sokuldu, Yine "Oylarımız çalınıyor" yaygarası koparıldı. Öyle ki seçimlerde "AKP oylarımızı 35 AC 9019 plakalı araçla çaldı" yalanı bile hiç değişmedi. Sırasıyla 2011, 2014 ve 2015 yıllarında devreye sokulan bu yalanda, aracın plakası bile değişmedi. Aynı cümlelerle aynı yalan servis edildi. Şimdi ise 24 Haziran genel seçimlerine 1 hafta kala aynı yalan ortaya atıldı. Tesadüf ki aracın plakası yine aynıydı; 35 AC 9019...



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