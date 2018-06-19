AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2002 yılından bugüne kadar yapılan genel/yerel ne kadar seçim varsa hepsini kazanmasının ardından aynı yalanlar devreye sokuldu, Yine "Oylarımız çalınıyor" yaygarası koparıldı. Öyle ki seçimlerde "AKP oylarımızı 35 AC 9019 plakalı araçla çaldı" yalanı bile hiç değişmedi. Sırasıyla 2011, 2014 ve 2015 yıllarında devreye sokulan bu yalanda, aracın plakası bile değişmedi. Aynı cümlelerle aynı yalan servis edildi. Şimdi ise 24 Haziran genel seçimlerine 1 hafta kala aynı yalan ortaya atıldı. Tesadüf ki aracın plakası yine aynıydı; 35 AC 9019...
Trafik terörü
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , seçim , Cumhurbaşkanı Erdoğan
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