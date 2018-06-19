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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana mitinginde konuşuyor.



İşte o konuşmadan satır başları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Sizlere Yenikapı'dan 1 milyon 300 bin selam getirdim. Yarın Mardin ve Şanlıurfa'da olacağız.

Bu seçime MHP ile ittifak içinde giriyoruz. Yanımızda Yazıcıoğlu'nun yadigarı Alperenler de var. 780 bin kilometrekarenin her karışını dolaşıyoruz. Gidilmedik yer bırakmayacağız. Seçim dönemlerinde değil 365 gün milletimizle dertleşiyoruz, bağrımıza basıyoruz. Son 4 senede Adana'ya 6 kez geldim. Bay Muharrem, Bay Kemal kaç kere gelmiş?

'HİÇ BİR PROJE YARIM KALMAYACAK DEMİŞTİM'

Bizde dert var, aşk var. Biz size sevdalıyız. Bize zaman zaman ''yorulmuyor musun?'' diye soruyorlar. Aşk ile çalışan yorulmaz. Milletine sevdalı olan, ülkesini gerçekten seven yorulmaz. 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminden hemen önce burada size bir söz vermiştim. Seçilirsem buradaki tüm yatırımların takipçisi olacağım demiştim. Hiçbir hizmet, proje yarım kalmayacak demiştim.

Sizlere verdiğimiz sözleri hayata geçirdik. 16 yılda Adana'ya 41 katrilyon yatırım yaptık. Laf değil laf. Bay Muharrem ne diyecek, Bay Kemal ne diyecek; ne yaptın diyecek. Bu iş ustalık ister, dert ister. Ah CHP'ye gönül veren kardeşlerim marifet iltifata tabidir. Bol bol yalan konuşanlarla mı bu ülkede mesafe alacağız?

'GÖRENLER HAYRAN KALACAK'

Adana'ya görenlerin hayran kalacağı bir millet bahçesini kazandırmış olacağız. Biz buyuz. Öyle laf ola beri gele yok. Şu güzelliğe bak. Adana bizi devamlı anacak. Biz de görevimizi yapıyoruz. Şehit yakınlarımıza, gazilerimize, yaşlılarımıza 4.5 katrilyon destek verdik.

15 yılda 17 bin 94 konut projesini hayata geçirdik. 21'i hastane olmak üzere 52 sağlık tesisi yaptık. Bay Kemal ne yaptı?

'SEN NE İÇİN ÇIKTIN YOLA?'

Bir koğuşta 6 kişi, 8 kişi yatıyordu. Tuvalete girilmez. Sağlam girsen hasta çıkarsın öyle bir durum vardı. Adana'daki bizim şehit hastanesine bakın birde. Depreme dayanıklı. Adana dünya ile yarışıyor. Bay Muharrem, Bay Kemal sıkıntın olursa buraya. Nereden nereye? Ne rezillikler yaşadık. Şehir hastanemizle tavan yaptık. Çıkmış birisi diyor ki nasıl işleteceksiniz? Önce bu bayana sormak lazım sen ne için çıktın bu yola?

Bizim ulaştığımız yere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz. Bu millete can feda. Bunlara 5 tane koyun ver kaybeder gelirler. 11 adet sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. Muhalefet seçim meydanlarında buraları kapatmak bahsediyor. Ne gerek var? diyor. 5 yıldızlı otel konforunda sağlık hizmetini çok görüyorlar. Tetikçilik yaptıkdıkları medya organlarıyla karamalaya çalışıyorlar. 24 Haziran'da bunlara bir Osmanlı tokadı vurmaya var mısınız?



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