Bursa Gemlik'te bir şehit annesi, CHP standına "teröristlerle nasıl el sıkışırsınız" diyerek tepki gösterdi. Kendisine el sallayan bir kadını görünce ise "şu kadın elini sallıyor" diyerek ona doğru yöneldi. Bu sırada orada bulunanlar, acılı anneye saldırdı.
CHP’liler şehit annesine saldırdı
Etiketler: Bursa , CHP , bursa gemlik
- 19 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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