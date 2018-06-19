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’liler şehit annesine saldırdı

CHP’liler şehit annesine saldırdı
Bursa Gemlik'te bir şehit annesi, standına "teröristlerle nasıl el sıkışırsınız" diyerek tepki gösterdi. Kendisine el sallayan bir kadını görünce ise "şu kadın elini sallıyor" diyerek ona doğru yöneldi. Bu sırada orada bulunanlar, acılı anneye saldırdı.



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