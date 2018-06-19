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Türkiye'nin geleceğini belirleyecek tarihi seçim yaklaşırken, Türkiye'nin gençleri soruyor, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak yanıtlıyor.
İşte o konuşmadan satır başları:
AYRINTILAR GELİYOR...
Türkiye'nin geleceğini belirleyecek tarihi seçim yaklaşırken, Türkiye'nin gençleri soruyor, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak yanıtlıyor.
İşte o konuşmadan satır başları:
AYRINTILAR GELİYOR...
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