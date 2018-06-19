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Yol Durumu
  1. “Adalar’da faytoncuları mağdur etmeyecek bir çözüm bulacağız”

'tan canlı yayında önemli açıklamalar

ve Tabii Kaynaklar Bakanı A Haber, A News ve A Haber Radyo ortak yayınında gençlerin sorularını yanıtlıyor.

AHaber CANLI YAYIN

'nin geleceğini belirleyecek tarihi seçim yaklaşırken, Türkiye'nin gençleri soruyor, ve Tabii Kaynaklar Bakanı yanıtlıyor.

İşte o konuşmadan satır başları:

AYRINTILAR GELİYOR...

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  • 19 Haziran 2018, Salı 22:20
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