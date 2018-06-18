Sınırların terörden temizlenmesi konusunda en önemli adım olarak görülen ve terörün kalesi denilen Menbiç'e Türk askeri ilk kez giriş sağladı. ABD ile yapılan görüşmeler neticesinde PKK'nın çekilmesi konusunda varılan mutabakatın ardından Mehmetçik Menbiç'e Kuzey ve Batı istikametten girip devriye gezmeye başladı.

GÜVENLİK TÜRKİYE'YE EMANET

Ankara ile Washington arasında yapılan ikili anlaşma neticesinde PKK'nın Menbiç'ten çekilmesi konusunda fikir birliğine varılırken, bölgede teröristlerin çekilişinin hemen ardından Türk askeri bölge güvenliğini sağlamak için Menbiç'e giriş yaptı. Konvoylar ile yapılan girişte Türk bayraklı zırhlı araçlar ile askerler dikkat çekti.

Menbiç kuzeyinde bulunan Dadat mevkiinde ortak devriye koordinasyonuna başlayan TSK bölgede asayişi sağlamak için keşif ve mevzilenme faaliyetlerine başladı.

MÜTABAKAT SAĞLANMIŞTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 4 Haziran'daki Washington ziyareti sırasında YPG'lilerin Suriye Menbiç'ten çekilmesini öngören Menbiç yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmıştı.

Geçen hafta TSK'dan yapılan açıklamada da Türkiye ve ABD'den askeri yetkililerin 12-13 Haziran tarihlerinde Almanya'da toplanarak Menbiç yol haritası ve uygulama planı konusunda mutabakat sağladıkları belirtilmişti.