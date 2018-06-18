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Sudan ölüm

’nda 26 yaşındaki mühendis havuza girdi. Boğulma tehlikesi geçirdi. Hastanede hayatını kaybetti...

Sudan ölüm
Serinlemek isteyen genç mühendis havuzda boğularak yaşamını yitirdi. Olay dün 'nda meydana geldi. Bilge Kent Sitesi'nin havuzuna giren metalürji mühendisi Arslan Doğan (26) boğulma tehlikesi geçirdi.


Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gitti. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç mühendis tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları yakıldı. Arslan Doğan'ın Mustafa Kemal Üniversitesi Metalürji Mühendisliği bölümü mezunu olduğu ve bir yıl önce evlendiği öğrenildi.
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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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