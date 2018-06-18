;
Yol Durumu
  1. Bursa Gemlik'te şehit annesine çirkin saldırı!
  2. Son dakika: Pentagon'dan 'Münbiç' açıklaması

Son dakika: 'dan 'dijitalleşme' müjdesi

Dijital başlığı altında Türkiye'nin dijital dönüşümdeki yol haritasının detaylarını Twitter'dan duyurdu. Erdoğan: "Dijital dönüşüm ve atılım programlarımızla 2 bin 500 dijital yenilik projesini destekliyor, Türkiye'nin dijitalleşmesini hızlandırıyoruz." dedi.

Erdoğan Twitterdan duyurdu! Yol haritası hazır
Dijital başlığı altında Türkiye'nin dijital dönüşümdeki yol haritasının detaylarını Twitter'dan duyurdu. Erdoğan: "Dijital dönüşüm ve atılım programlarımızla 2 bin 500 dijital yenilik projesini destekliyor, Türkiye'nin dijitalleşmesini hızlandırıyoruz." dedi.






Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: ,
  • 18 Haziran 2018, Pazartesi 21:16
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar