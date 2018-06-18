Cumhurbaşkanı Erdoğan Dijital Türkiye başlığı altında Türkiye'nin dijital dönüşümdeki yol haritasının detaylarını Twitter'dan duyurdu. Erdoğan: "Dijital dönüşüm ve atılım programlarımızla 2 bin 500 dijital yenilik projesini destekliyor, Türkiye'nin dijitalleşmesini hızlandırıyoruz." dedi.
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