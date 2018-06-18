Şehit babası yaralandı

İzmir'de, bombalı saldırı düzenleyen PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin'e dün minibüs çarptı. Yaşlı adam yaralandı. Hastaneye kaldırılan şehit babası, tedavi altına alındı. Kaburgasında kırıklar olduğu öğrenildi.
Şehit Fethi Sekin
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Mehmet Zeki Sekin'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Sürücü ise gözaltına alındı.
Şehit Fethi Sekin
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Mehmet Zeki Sekin'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Sürücü ise gözaltına alındı.
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