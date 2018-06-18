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Şehit babası yaralandı

Şehit babası yaralandı
İzmir'de, bombalı saldırı düzenleyen PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin'e dün minibüs çarptı. Yaşlı adam yaralandı. Hastaneye kaldırılan şehit babası, tedavi altına alındı. Kaburgasında kırıklar olduğu öğrenildi.


Şehit Fethi Sekin


Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Sürücü ise gözaltına alındı.
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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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