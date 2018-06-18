Mega kent İstanbul'da, sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Meteoroloji, günler öncesinden Ramazan Bayramı'nın 3. günü için yağış uyarısı yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM, İtfaiye ve İSKİ ekipleri, muhtemel su baskınlarına karşı tedbir aldı. Ancak uyarılara rağmen İstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandı. Beklenen yağış, dün öğle saatlerinde bastırdı. İstanbu, adeta suyla kaplandı. Yağmurun bastırmasıyla birlikte kentte hayat adeta felç olurken, yolda ıslanan vatandaşlar duraklara sığındı. Taksim'de çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
YAĞIŞLA İMTİHAN
Yoğun yağış nedeniyle bazı yollar ve alt geçitlerde su birikintileri oluşurken, sürücüler zor anlar yaşadı. Bakırköy İncirli Köprüsü'nün altında, içerisinde yolcu olan bir minibüs ve kamyon, biriken yağmur suları nedeniyle yolda mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, minibüste bulunan 5 kişiyi sırtta taşıyarak kuntardı. Olay yerine gelen belediye ekipleri de köprü altında biriken suyu tahliye çalışmalarına başladı. İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Fatih Vatan Caddesi'nde de benzer görüntüler kameralara yansıdı. Vatandaşlar, yolda oluşan su birikintileri nedeniyle ayakkabılarını çıkartarak caddede karşıdan karşıya geçmek zorunda kaldı.
40 DAKiKADA SU BASKINI
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, kentte 40 dakikada metrekareye 35 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. Ekipler, yağış süresince 24 su birikintisi ihbarına müdahale ederek, su tahliye işlemi yaptı. Terkos'a 40 dakikada metrekareye 45 kilogram yağış düşerken, Davutpaşa ve Küçükçekmece 40'ar kilogram, Eminönü ve Fatih 35'er kilogram, Beykoz da 5 kilogram yağış aldı.
Vatandaşlar, yağmurdan böyle kaçtı.
Beyoğlu'nda çok sayıda evi su bastı.
YAĞIŞLA İMTİHAN
Yoğun yağış nedeniyle bazı yollar ve alt geçitlerde su birikintileri oluşurken, sürücüler zor anlar yaşadı. Bakırköy İncirli Köprüsü'nün altında, içerisinde yolcu olan bir minibüs ve kamyon, biriken yağmur suları nedeniyle yolda mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, minibüste bulunan 5 kişiyi sırtta taşıyarak kuntardı. Olay yerine gelen belediye ekipleri de köprü altında biriken suyu tahliye çalışmalarına başladı. İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Fatih Vatan Caddesi'nde de benzer görüntüler kameralara yansıdı. Vatandaşlar, yolda oluşan su birikintileri nedeniyle ayakkabılarını çıkartarak caddede karşıdan karşıya geçmek zorunda kaldı.
40 DAKiKADA SU BASKINI
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, kentte 40 dakikada metrekareye 35 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. Ekipler, yağış süresince 24 su birikintisi ihbarına müdahale ederek, su tahliye işlemi yaptı. Terkos'a 40 dakikada metrekareye 45 kilogram yağış düşerken, Davutpaşa ve Küçükçekmece 40'ar kilogram, Eminönü ve Fatih 35'er kilogram, Beykoz da 5 kilogram yağış aldı.
Vatandaşlar, yağmurdan böyle kaçtı.
Beyoğlu'nda çok sayıda evi su bastı.
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