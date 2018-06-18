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vurgunu!

’te sahte çı, ev sahibinin oturduğu daireyi üzerinden başka birine kiraladı. 2 bin 400 lirayı alıp kayıplara karıştı .Mağdur büyük şok yaşadı

Emlak vurgunu!
Sahte çı dolandırıcılığı bu kadarına da pes dedirtti. Olay bayram arifesinde 'te meydana geldi. Abdurrahman Arslan oturduğu evi kiraya vermek için e ilan verdi. Sahte emlakçı A.Y. ise Arslan ile irtibata geçti. Eve kiracı bulabileceğini söyledi. Sahte emlakçı, Ramazan Zengin isimli bir vatandaşla anlaştı. Zengin ve A.Y., daireyi görmek için randevulaştı. Gerçek ev sahibi içindeyken daireyi gezdiren A.Y., Zengin'in detaylı sorularını da geçiştirmeye çalıştı. Evde kiracı olduğunu ve birkaç güne kadar çıkacağını söyledi. İkili bir kafede kira sözleşmesi yaptı.


Bin 200 Türk Lirası kira ile bin 200 lira depozito alan A.Y., o günün ardından kayıplara karıştı. A.Y.'den haber gelmemesi üzerine şüphelenen Zengin, evi araştırmaya başladı. Dolandırıldığını anladı. Polise başvuran Zengin, A.Y.'den şikayetçi oldu. Zengin, "Bu işi gayri resmi olarak yapan birisi tarafından dolandırıldık. Asıl mal sahibi şu an benim yanımda olan kişi. Kendisine kira bedelini nakit olarak teslim ettik ayrıldık. Aynı şekilde 1 aylık depozitoyu teslim ettik" ifadelerini kullandı.


Şüpheli A.Y.
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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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