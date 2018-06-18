Ramazan Bayramı'nın son gününde evlerine dönen tatilciler nedeniyle birçok şehirde trafikte yoğunluk yaşandı. İstanbul'a dönmeye başlayan tatilciler sebebiyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu bölümünde, trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbullu ve Trakyalı tatilciler, Yalova'da deniz ulaşımında kullandıkları İDO'ya ait Topçular-Eskihisar Arabalı Vapuru Hattı'nda yoğunluk oluşturdu. Araç istif alanı dolan Yalova'daki Topçular İskelesi'nde Sirkeci-Harem Hattı'ndan yapılan takviyelerle toplam 19 gemi durmaksızın çalıştı. Çanakkale merkez feribot iskelesi, Lapseki ilçesi feribot iskelesi ve Çardak beldesi feribot iskelelerinde de 1 kilometreyi aşan araç kuyrukları oluştu.
Dönüş çilesi
- 18 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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