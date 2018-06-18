Davanın babası

İzmir'de yaşayan Gülseren Bintaş (74) yıllar önce Balıkesir'de İ.F. ile aşk yaşadı. Çift daha sonra ayrıldı. Bintaş'ın hamile olduğu ortaya çıktı. Ancak İ.F., bu duruma aldırmadı. 53 yıl önce doğum yapan kadın, çocuğuna Kenan Bintaş adını taktı. Bintaş, 53 yaşında olan oğlunu, yıllarca "Babam askerde öldü" diye kandırdı. Kenan Bintaş, geçen Şubat ayında e-devlet sistemi üzerinden başlatılan 'alt soy-üst soy sorgulama' hizmetinden faydalandı. Ancak Bintaş, burada yaptığı sorgulamada, baba tarafından kimseye rastlamadı. Şüphelenen adam, durumu annesiyle paylaştı. Annesini sıkıştırınca ölü sandığı babasının yaşadığını öğrenen Bintaş, büyük şok yaşadı. Bunun üzerine Kenan Bintaş, babasıyla yüzleşmek için soluğu Balıkesir'de aldı. Emekli öğretmen olan babası İ.F.'ye ulaştı. Ancak İ.F., "Sana araba ve daire alırım. Ama seni kütüğüme alamam" deyince Bintaş yıkıldı. Bunun üzerine Kenan Bintaş, hem babalık davası, hem de babasız geçirdiği her yıl için 10 bin TL olmak üzere 530 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.
Bintaş, "Kim benim çektiğim acıları dindirecek" diye ağladı.
Bintaş, "Kim benim çektiğim acıları dindirecek" diye ağladı.
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