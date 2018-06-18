Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitinge katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geline hediye!
Gelinlik ve damatlıkla mitinge gelen çifti tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, geline hediye verdi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitinge katıldı.
Etiketler: Samsun , Cumhuriyet Meydanı , Recep Tayyip Erdoğan , Cumhurbaşkanı , AK Parti
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