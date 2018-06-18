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Erdoğan’dan geline hediye!

Gelinlik ve damatlıkla mitinge gelen çifti tebrik eden Erdoğan, geline hediye verdi.

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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi 18:49
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