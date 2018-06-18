Denizli'de hava değişim iznine gelen er Süleyman Öznalbant, baba evine gitti. Dün gece geç saatlerde eve silahlı saldırı düzenlendi. Odada kimsenin olamaması ölüm ya da yaralanmanın önüne geçti. Er Süleyman Öznalbant, evlerine ateş edenlerin yaklaşık bir yıl önce geçirdiği trafik kazasında ölümüne sebebiyet verdiği kişinin yakınları olduğunu, merhumun yakınları tarafından daha önce tehditler aldığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Askerin baba evinde kurşun
Etiketler: Denizli
- 18 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.