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Askerin baba evinde kurşun

Askerin baba evinde kurşun
Denizli'de hava değişim iznine gelen er Süleyman Öznalbant, baba evine gitti. Dün gece geç saatlerde eve silahlı saldırı düzenlendi. Odada kimsenin olamaması ölüm ya da yaralanmanın önüne geçti. Er Süleyman Öznalbant, evlerine ateş edenlerin yaklaşık bir yıl önce geçirdiği trafik kazasında ölümüne sebebiyet verdiği kişinin yakınları olduğunu, merhumun yakınları tarafından daha önce tehditler aldığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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