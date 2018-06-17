Mahrem emir...

FETÖ'nün jandarma yapılanmasından sorumlu "Mahmut - Muhsin" kod adlı mahrem imam Yasin Saka sahte kimlikle yakalandı. Saka'nın mahrem imamlığını yaptığı asker C.K., "Sözleşmeli subay sınavında çıkacak soru ve cevaplarını bana ezberletti. Bana bizlere itaat etmezsen o üniformayı giyemezsin' dedi" ifadesini kullandı.
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