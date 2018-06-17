Hİtler’e bak

Nazi ruhu bu kez yine Türkler için hortladı. Almanlar hem Türkiye'ye hem de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a saldırmak için akıl almaz bahanelere sarıldı. Türk futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edince Almanlar haddini aştı. Önce Alman medyası ardından Alman siyasiler iki futbolcuya saldırdı. Alman Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier adeta iki futbolcunun zoraki kendisini ziyaret etmesini sağladı. Steinmeier, Alman milli futbol takımı oyuncuları İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'le "köprü kurulması" gerektiğini açıkladı! Ancak köprüyü kurmadan attı. Steinmeier "Onların sözlerini ciddiye almam gerekirse ki almamam için herhangi bir neden yok, o zaman ikisinin de Alman devletine bağlılıklarını dile getirip ortaya çıkan görüntüyü düzeltmeleri onlar için iyi olur" ifadesini kullandı.
SİYASİ NEDENLERİ VAR
İşte Alman Milli Takımı'nın en önemli oyuncularından olan iki futbolcu tüm bu tehditler arasında dünya kupası karşılaşmalarına hazırlandı. Bu sırada Naziler yine ortaya çıktı. Faşistler, Almanya'nın Suudi Arabistan ile oynadığı hazırlık maçı öncesi 7 Haziran'da Köln kentinde ikamet eden İlkay Gündoğan'ın aracını hedef aldı. Saldırganlar, Gündoğan'ın Stuttgart plakalı aracına saldırdı. Camları kırılan ve fiziksel hasar alan araçta hırsızlık vakasına rastlanmadı. Manchester Cityli futbolcu olayın araştırılması için hemen savcılığa giderek gerekli işlemleri başlattı. Müfettişler tarafından yürütülen soruşturmada kamera kayıtlarının incelendiği ve olayın arka planında siyasi nedenler olmasından şüphelenildiği açıklandı. Haberlerde, daha önce de İlkay'ın amcası İlhan ve kardeşi İlker'in de yakın bir dönemde Gelsenkirchen kentindeki bir restoranda saldırıya uğradığı vurgulandı.
İngiltere Premier Lig'de oynayan Türk futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişlerdi. Bu fotoğrafın ardından Almanya Milli Takımı'nın Avusturya ve Suudi Arabistan ile oynadığı hazırlık maçlarında taraftarlar, ayağına top geldiği anlarda İlkay Gündoğan'ı ıslıkla protesto etmişti.
GOLŞOV!
Faşist Almanlar'ın hedefinde olan bir diğer futbolcu da Mesut Özil'di. Mesut Özil, Dünya Kupası için Alman Milli Takımı ile birlikte Rusya'ya gitti. Burada kendisine yapılan bir jest onu mest etti. Mesut'un fotoğrafı projektörle ünlü Bolşoy Tiyatrosu'nun binasına yansıtıldı. Bunu gören Mesut, mutluluğunu instagram hesabından paylaştı. Özil, "Benim için harika bir sürpriz. Bolşoy'da kendimi görmek mutluluk vericiydi" ifadelerini kullandı.
SİYASİ NEDENLERİ VAR
İşte Alman Milli Takımı'nın en önemli oyuncularından olan iki futbolcu tüm bu tehditler arasında dünya kupası karşılaşmalarına hazırlandı. Bu sırada Naziler yine ortaya çıktı. Faşistler, Almanya'nın Suudi Arabistan ile oynadığı hazırlık maçı öncesi 7 Haziran'da Köln kentinde ikamet eden İlkay Gündoğan'ın aracını hedef aldı. Saldırganlar, Gündoğan'ın Stuttgart plakalı aracına saldırdı. Camları kırılan ve fiziksel hasar alan araçta hırsızlık vakasına rastlanmadı. Manchester Cityli futbolcu olayın araştırılması için hemen savcılığa giderek gerekli işlemleri başlattı. Müfettişler tarafından yürütülen soruşturmada kamera kayıtlarının incelendiği ve olayın arka planında siyasi nedenler olmasından şüphelenildiği açıklandı. Haberlerde, daha önce de İlkay'ın amcası İlhan ve kardeşi İlker'in de yakın bir dönemde Gelsenkirchen kentindeki bir restoranda saldırıya uğradığı vurgulandı.
İngiltere Premier Lig'de oynayan Türk futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişlerdi. Bu fotoğrafın ardından Almanya Milli Takımı'nın Avusturya ve Suudi Arabistan ile oynadığı hazırlık maçlarında taraftarlar, ayağına top geldiği anlarda İlkay Gündoğan'ı ıslıkla protesto etmişti.
GOLŞOV!
Faşist Almanlar'ın hedefinde olan bir diğer futbolcu da Mesut Özil'di. Mesut Özil, Dünya Kupası için Alman Milli Takımı ile birlikte Rusya'ya gitti. Burada kendisine yapılan bir jest onu mest etti. Mesut'un fotoğrafı projektörle ünlü Bolşoy Tiyatrosu'nun binasına yansıtıldı. Bunu gören Mesut, mutluluğunu instagram hesabından paylaştı. Özil, "Benim için harika bir sürpriz. Bolşoy'da kendimi görmek mutluluk vericiydi" ifadelerini kullandı.
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