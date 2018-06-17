Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşuyor - CANLI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti tarafından düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi" için Yenikapı Miting Alanı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopter ile Yenikapı miting alanına geldi.

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"EN BABA MİTİNGİ İSTANBUL'DA YAPIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, miting alanında coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Alanı dolduran vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrağı ve parti flamalarını sallayıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tezahüratlarda bulundu.

İstanbul mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sen kırık kalplerin devasısın, sen mazlumların umudusun, istikbalimizin kutup yıldızısın İstanbul" ifadeleriyle başladı. Babalar Günü'nü de unutmayan Erdoğan, "Tüm babaların bu güzel gününü tebrik ediyorum. Böyle bir günde bizde en baba mitingimizi İstanbul'da yapıyoruz. Rabbim nazardan saklasın İnşallah. 6 günümüz var. Bu muhteşem meydandan İstanbul'un tüm ilçelerindeki kardeşlerime sevgilerimi yolluyorum" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük İstanbul Mitinginde yaptığı konuşmaya şöyle devam etti:

"24 HAZİRAN DEMOKRASİ BAYRAMIMIZ ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN"

24 Haziran'da bir destan yazıyor muyuz? İstanbul, 24 Haziran'da vakit İstanbul vakti diyor muyuz? İrade erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz? Maşallah ben inanıyorum, İstanbul kararını verdi. 24 Haziran Demokrasi bayramımız şimdiden hayırlı olsun. Konuşmamın bir bölümünde İstanbul'u anlatacağım, diğer bölümünde Başbakanlığım ve Cumhurbaşkanlığım döneminde neler yaptığımızı anlatacağım. Birileri gibi konuşmayacağım. Yalanın bini bir para... Yani usta neyse çırağı da o. Şimdi soruyorum. İstanbul'da bizim içme suyumuz var mıydı? İstanbul'da 94'te içme suyu var mıydı? Çöp dağları yükselmemiş miydi? Şimdi buradan bir soru daha soruyorum. Ümraniye'de çöplük patladığında kim vardı? CHP'li belediye vardı. 39 vatandaşımız hayatını kaybetti. CHP'nin olduğu yerde pislik var, kirlilik var. Biz gelmeden önce 6 ilde doğalgazımız vardı şimdi bu 78'e yükseldi. AK Parti huzurdur, mutluluktur. Biz bunu sağladık. İçinizde Haliç'i bilmeyen var mı? Ben orada doğdum, büyüdüm. Haliç'te pislikten geçilmiyordu? Peki kim vardı, CHP var.