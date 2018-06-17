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2018 'nda F Grubu'nda yer alan ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk düdük çaldı.

Canlı | Almanya - Meksika

2014 'nda şampiyonluğu elde eden , 19. kez katıldığı dev organizasyonda başarısını tekrarlamak istiyor! Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Eleme Grubu'nu lider tamamlayarak Rusya'ya gelen ise son şampiyon karşısında alacağı galibiyet ile sürprize imza atmanın peşinde!

ALMANYA - MEKSİKA

SAAT: 18:00
HAKEM: Alireza Faghani
YAYIN: TRT 1
STAT: Luzhniki

ALMANYA: Neuer, Kimmich, Hummels, Boateng, Plattenhardt, Khedira, Kroos, Muller, Mesut, Draxler, Werner
TEKNİK DİREKTÖR: Joachim Löw

MEKSİKA: Ochoa, Salcedo, Ayala, Moreno, Gallardo, Layun, Guardado, Vela, Herrera, Lozano, Chicharito
TEKNİK DİREKTÖR: Juan Carlos Osorio

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda F Grubu'nda perde açılıyor, grubun ilk karşılaşmasında Almanya ile Meksika karşı karşıya geliyor! İki takım arasındaki rekabette Almanya'nın büyük üstünlüğü bulunuyor. Almanya ile Meksika 5'i resmi, 6'sı özel 11 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 5'ini Almanya kazanırken, Meksika yalnızca 1 galibiyet alabildi. Beş karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Almanlar, 24 kez gol sevinci yaşarken, Meksika ise 10 gol attı.

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  • 17 Haziran 2018, Pazar 17:56
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