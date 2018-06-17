Canlı | Almanya - Meksika

2014 Dünya Kupası'nda şampiyonluğu elde eden Almanya, 19. kez katıldığı dev organizasyonda başarısını tekrarlamak istiyor! Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Eleme Grubu'nu lider tamamlayarak Rusya'ya gelen Meksika ise son şampiyon karşısında alacağı galibiyet ile sürprize imza atmanın peşinde!

ALMANYA - MEKSİKA

SAAT: 18:00

HAKEM: Alireza Faghani

YAYIN: TRT 1

STAT: Luzhniki

ALMANYA: Neuer, Kimmich, Hummels, Boateng, Plattenhardt, Khedira, Kroos, Muller, Mesut, Draxler, Werner

TEKNİK DİREKTÖR: Joachim Löw

MEKSİKA: Ochoa, Salcedo, Ayala, Moreno, Gallardo, Layun, Guardado, Vela, Herrera, Lozano, Chicharito

TEKNİK DİREKTÖR: Juan Carlos Osorio

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda F Grubu'nda perde açılıyor, grubun ilk karşılaşmasında Almanya ile Meksika karşı karşıya geliyor! İki takım arasındaki rekabette Almanya'nın büyük üstünlüğü bulunuyor. Almanya ile Meksika 5'i resmi, 6'sı özel 11 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 5'ini Almanya kazanırken, Meksika yalnızca 1 galibiyet alabildi. Beş karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Almanlar, 24 kez gol sevinci yaşarken, Meksika ise 10 gol attı.