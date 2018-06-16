;
Yol Durumu
  1. Katiller!
  2. Müjdelerimiz olacak

Sır çözüldü

Babasının mezarını ziyaret ettikten sonra sırra kadem basan 14 yaşındaki kız, Sürmene’de bulundu

Sır çözüldü
Denizli'de babası Gökhan Ulukuş'u 7 yıl önce ehliyetsiz bir sürücünün çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında kaybeden Latife Ulukuş (14), annesinin ikinci evliliğini yapmasının ardından kendisiyle aynı adı taşıyan babaannesi Latife Ulukuş ile birlikte Pamukkale ilçesinde yaşamaya başladı. Latife Ulukuş, dün önce tekvando kursuna, sonra Kayhan Mezarlığı'na gitti. Burada babasının mezarını ziyaret eden Latife Ulukuş, eve dönmedi. Genç kızdan haber alamayan yakınları, önce mezarlığa baktı. Babasının mezarının üzerinde, Latife Ulukuş'un eşofman üzerini bulan yakınları, çocuğun akşam olmasına rağmen eve dönmemesi üzerine polise kayıp ihbarında bulundu. Latif, akşam saatlerinde 'un Sürmene ilçesinde bulundu. Haber üzerine vatandaşların kızı tanıyıp, polise haber verdiği belirtildi. Polis, genç kızın 'deki ailesine haber vererek Trabzon'a gelip kızlarını almaları istendi. Aile üyelerinin Denizli'den genç kızı almak için Trabzon'a yola çıktığı öğrenildi. Latife Ulukuş'un neden Sürmene'ye gittiği henüz bilinmezken, polis tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Etiketler: ,
  • 16 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar