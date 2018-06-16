Denizli'de babası Gökhan Ulukuş'u 7 yıl önce ehliyetsiz bir sürücünün çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında kaybeden Latife Ulukuş (14), annesinin ikinci evliliğini yapmasının ardından kendisiyle aynı adı taşıyan babaannesi Latife Ulukuş ile birlikte Pamukkale ilçesinde yaşamaya başladı. Latife Ulukuş, dün önce tekvando kursuna, sonra Kayhan Mezarlığı'na gitti. Burada babasının mezarını ziyaret eden Latife Ulukuş, eve dönmedi. Genç kızdan haber alamayan yakınları, önce mezarlığa baktı. Babasının mezarının üzerinde, Latife Ulukuş'un eşofman üzerini bulan yakınları, çocuğun akşam olmasına rağmen eve dönmemesi üzerine polise kayıp ihbarında bulundu. Latif, akşam saatlerinde Trabzon'un Sürmene ilçesinde bulundu. Haber üzerine vatandaşların kızı tanıyıp, polise haber verdiği belirtildi. Polis, genç kızın Denizli'deki ailesine haber vererek Trabzon'a gelip kızlarını almaları istendi. Aile üyelerinin Denizli'den genç kızı almak için Trabzon'a yola çıktığı öğrenildi. Latife Ulukuş'un neden Sürmene'ye gittiği henüz bilinmezken, polis tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Sır çözüldü
Babasının mezarını ziyaret ettikten sonra sırra kadem basan 14 yaşındaki kız, Trabzon Sürmene’de bulundu
- 16 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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