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Servet yandı

Servet yandı
Turizm merkezi 'da 14 metre uzunluğundaki 'Mystry' isimli motoryat dün 2 mil açıkta yanmaya başladı. Kaptan T.K. (38), alevleri söndürmeye çalıştı ancak sonuç alamadı. Denize atlayıp canını kurtardı. Sahil güvenlik ekipleri, yangına müdahale etti. Ancak yanan servet değerindeki yat, bir süre sonra su alarak battı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.
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  • 16 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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