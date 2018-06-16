Pisi 'pist'ine

ANTALYA-KIEV uçağı, büyük bir tehlike atlattı. Antalya-Kiev seferini yapan Bravo Havayolları'na ait uçak, önceki akşam 169 yolcusuyla Antalya'dan havalandı. Uçak, Kiev'deki Sikorskiy (Julyanı) Havaalanı'na iniş yaptı. Ancak uçak bir anda pistten kayarak toprak alana çıktı. Yolcular çığlık çığlığa bağırdı.
TAHLİYE EDİLDİLER
Olayın ardından güvenlik önlemleri alındı. Yolcular, güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı. Tahliye işlemlerinin ardından hiçbir yolcunun yaralanmadığı açıklandı. Sağlık kontrollerinden geçirilen yolcular, yaşadıkları olayın şokunu uzun süre üzerlerinden atamadı. Havaalanı geçici olarak uçuşlara kapatıldıktan bir süre sonra yeniden açıldı.
DUMAN YÜKSELDİ
Havalimanı yetkilileri, yolcuların durumunun iyi olduğunu açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ukrayna basınına konuşan bazı yolcular, facianın eşiğinden döndüklerini, uçağın iniş sırasında çok ciddi sallandığını, kanatlarından dumanlar yükseldiğini anlattı.
TAHLİYE EDİLDİLER
Olayın ardından güvenlik önlemleri alındı. Yolcular, güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı. Tahliye işlemlerinin ardından hiçbir yolcunun yaralanmadığı açıklandı. Sağlık kontrollerinden geçirilen yolcular, yaşadıkları olayın şokunu uzun süre üzerlerinden atamadı. Havaalanı geçici olarak uçuşlara kapatıldıktan bir süre sonra yeniden açıldı.
DUMAN YÜKSELDİ
Havalimanı yetkilileri, yolcuların durumunun iyi olduğunu açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ukrayna basınına konuşan bazı yolcular, facianın eşiğinden döndüklerini, uçağın iniş sırasında çok ciddi sallandığını, kanatlarından dumanlar yükseldiğini anlattı.
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