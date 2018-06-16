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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'da konuşuyor

Cumhurbaşkanı , 24 Haziran seçimleri öncesi Mitingi'nde açıklamalarda bulunuyor...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında geldiği 'da düzenlenen mitingde konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

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  • 16 Haziran 2018, Cumartesi 17:20
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