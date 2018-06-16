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Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Antalya'da düzenlenen mitingde konuşuyor.
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Antalya'da düzenlenen mitingde konuşuyor.
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
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