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Bu kez ağlattı!

Bu kez ağlattı!
Avustralya'da ünlü komedyen Eurydice Dixon'den (22) gelen haber, dünyayı kahretti. Dixon, geçen Çarşamba günü bir barda yaptığı gösterinin ardından yürüyerek evine gitmek istedi. Dixon, evine dönerken tecavüze uğrayarak katledildi. Komedyenin cesedi, bir futbol sahasında bulunurken, polise teslim olan Jaymes Todd (19), cezaevine gönderildi.
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  • 16 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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