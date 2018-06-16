Bir rüya gerçek oluyor

Türkiye, eğitim konusunda dev bir adım attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın desteğiyle "Okuma Yazma Seferberliği" başlatıldı. Büyük ses getiren kampanya kapsamında, dört ayda okuma ve yazma öğrenen sayısı 495 bine ulaştı. Okuma yazma öğrenen kursiyerler, kalemlerini eline aldı. İlk olarak Emine Erdoğan'a mektup yazdı.
Bu davranıştan oldukça etkilenen Emine Erdoğan ise kendisi adına kaleme alınan mektupları, sosyal medya hesabından yayınladı. "Haftalardır Türkiye'nin dört bir yanından mektup yağıyor. Öyle duygulu şeyler yazıyorlar, 90 yaşındaki annelerimiz okuduğu için öyle mutlu ki, ben o satırlardan onun değişen hayatını okuyorum. 2,5 milyona tekabül eden bu oranı sıfırlayana kadar durmak yok. Okuma-yazma bilmeyen kalmayacak" ifadesini kullandı.
TÜLAY CANBOLAT
Bu davranıştan oldukça etkilenen Emine Erdoğan ise kendisi adına kaleme alınan mektupları, sosyal medya hesabından yayınladı. "Haftalardır Türkiye'nin dört bir yanından mektup yağıyor. Öyle duygulu şeyler yazıyorlar, 90 yaşındaki annelerimiz okuduğu için öyle mutlu ki, ben o satırlardan onun değişen hayatını okuyorum. 2,5 milyona tekabül eden bu oranı sıfırlayana kadar durmak yok. Okuma-yazma bilmeyen kalmayacak" ifadesini kullandı.
TÜLAY CANBOLAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.