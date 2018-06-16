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Bir rüya gerçek oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi ’ın desteğiyle yürütülen “” meyvelerini verdi. 495 bin kişi okuma yazma öğrendi. Emine Erdoğan, “Okuma yazma bilmeyen kalmayacak” dedi...

Bir rüya gerçek oluyor
Türkiye, eğitim konusunda dev bir adım attı. Cumhurbaşkanı ve eşi 'ın desteğiyle "Okuma Yazma Seferberliği" başlatıldı. Büyük ses getiren kampanya kapsamında, dört ayda okuma ve yazma öğrenen sayısı 495 bine ulaştı. Okuma yazma öğrenen kursiyerler, kalemlerini eline aldı. İlk olarak Emine Erdoğan'a mektup yazdı.


Bu davranıştan oldukça etkilenen Emine Erdoğan ise kendisi adına kaleme alınan mektupları, sosyal medya hesabından yayınladı. "Haftalardır Türkiye'nin dört bir yanından mektup yağıyor. Öyle duygulu şeyler yazıyorlar, 90 yaşındaki annelerimiz okuduğu için öyle mutlu ki, ben o satırlardan onun değişen hayatını okuyorum. 2,5 milyona tekabül eden bu oranı sıfırlayana kadar durmak yok. Okuma-yazma bilmeyen kalmayacak" ifadesini kullandı.




TÜLAY CANBOLAT
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  • 16 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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