Gölete giren iki lise öğrencisi boğuldu. Ölümleri sevenlerini yasa boğdu. Üzücü olay dün Erzurum'da meydana geldi. Lise öğrencisi Arif Erkmen (16) ve Uğur Subaşı (16), dün, serinlemek için gölete girdi. İki genç bir süre sonra suda kayboldu. Durumu fark eden vatandaşlar, yetkililere haber verdi. Bölgeye çok sayıda jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Balık adamlar gölette uzun süre arama yaptı. Yaklaşık 1,5 saat sonra gençlerin cesedine ulaşıldı. Pasinler Kaymakamı Ayhan Terzi ve Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, arama çalışmalarını yerinde inceleyerek acılı aileleri teskin etmeye çalıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ah be gençler
Erzurum’da liseli gençler, serinlemek için gölete girdi. İkisi de boğularak hayatını kaybetti
- 16 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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