Trump yırttı!

ABD Başkanı Donald Trump, çılgın açıklamalarıyla bilinen biri olarak öne çıktı... Ancak Beyaz Saray'da büyük bir sıkıntıya yol açınca, acil önlem alındı. Başkan Trump, kendisine imzalattırılan belgelerin bir nüshasını yırttığı ortaya çıktı. Birçok kez nazik şekilde uyarılan Trump, belgeleri yırtmaya devam edince Reginald Young Jr ve Solomon Lartey adlı iki kişi işe alındı. Solomon Lartey ve Reginald Young Jr. yıllık kazancı yaklaşık 66 bin dolar olan devlet memuru olarak, yırtma huyu olan Trump'ın kimi zaman ortadan, kimi zamansa konfeti gibi yüzlerce parçaya ayırdığı kağıtları bir araya getirmeye başladı. Lartey, işinin kimi zaman bulmaca çözmek gibi olduğunu söyledi ama asla şikayet etmediğini ekledi.
Reginald Young Jr. ise, "Daha önce de Beyaz Saray'da görev yapmıştım. Bu iş sıradan gibi görünse de çok önemli. Solomon'la birlikte bu görevi eksiksiz yerine getiriyoruz" dedi. ABD anayasasın göre "Beyaz Saray'dan çıkan her mektup, e-posta, mektup ve belge, bilgi notunun" saklanması şart.
Reginald Young Jr. ise, "Daha önce de Beyaz Saray'da görev yapmıştım. Bu iş sıradan gibi görünse de çok önemli. Solomon'la birlikte bu görevi eksiksiz yerine getiriyoruz" dedi. ABD anayasasın göre "Beyaz Saray'dan çıkan her mektup, e-posta, mektup ve belge, bilgi notunun" saklanması şart.
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