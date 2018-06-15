ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Singapur'daki tarihi zirvede bir araya geldi. Liderlerin öğle yemeğinde her iki tarafı da memnun edecek seçenekler vardı. Singapurlu aşçılar, tarihi zirve için liderlerin ağız tadına uygun karma bir mönü hazırladı. Başlangıçta Başkan Trump'a avokado salatalı jumbo karides kokteyli, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ise Kuzey Kore mutfağının gözdelerinden "Kerabu' adındaki yeşil mangolu çiğ ahtapot yemeği ve 'Oiseon' adı verilen hıyar dolması sunuldu. Ana yemekte Trump'a sebze garnitürlü biftek, Kim'e ise "Daegu Jorim" adı verilen soya fasulyeli morina balığı yemeği ikram edildi. Tatlı olarak ise dondurma, bitter çikolata ve çeşitli tatlılar sunuldu.
Masadaki tuzluk
Etiketler: donald trump , Kuzey Kore
- 15 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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