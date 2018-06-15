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Koalisyonda büyük kriz var

Koalisyonda büyük kriz var
Almanya Başbakanı Angela Merkel ile İçişleri Bakanı Seehofer göçmen politikası nedeniyle çatıştı, görüş ayrılığı koalisyonda krize yol açtı. Sığınmacıların ülke sınırlarından geri çevrilmelerini öngören planına karşı çıkan , bu konuyu tek taraflı değil ülkeleriyle çözmek istiyor. Seehofer ise, bu durumu kendilerinin çözeceğinde diretiyor. İki parti yetkilileri arasında da başka krizlerin olduğu ve hepsinin bir anda ortaya çıkmasından endişe ediliyor.
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