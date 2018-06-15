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İzinsiz gösteri yaptı 30 gün hapis yattı

İzinsiz gösteri yaptı 30 gün hapis yattı
Rusya'nın önde gelen muhaliflerinden Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Aleksey Navalnıy hapisten çıktı. Başkent Moskova'da izinsiz gösteri düzenlemekten 30 gün hapis yatan Navalnıy, cezasını tamamlayarak serbest bırakıldı. Tverskoy Mahkemesi'nde geçen ay yapılan duruşmada Navalnıy'e "gösteri organize etme prosedürünün tekrar ihlali" ve "polise mukavemet" suçundan 30 gün hapis cezası verilmişti. Navalnıy, "özgür kalmak güzel" dedi.
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