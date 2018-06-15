Arjantin'de 20 yaşındaki Nicolas Mariano, kız arkadaşı olmadan dışarı çıktığı akşam onunla aynı partide olduklarını fark etti. Ancak sevgilisinin bir başka erkekle birlikte olduğunu görünce, şok geçirdi. Ama sonra kendine geldi. Olay çıkarmadı ve sadece onlarla birlikte selfie çekti. Sosyal medyadan yayınladığı fotoğrafın açıklamasına ise "Kız arkadaşım (şimdi eski) aynı partiye geldiğimizi fark etmedi" yazdı. Bu paylaşım bir anda tüm dünyaya yayıldı. Genç kız ise fotoğraf Twitter'da paylaşılınca olayı anladı. Yazdığı mesajlarda "Çok sarhoştum ve şişko da bana çok baskı yapıyordu. Bana bir sürü şey söyledi ve olaylar oraya nasıl geldi bilmiyorum" dedi.
Foto intikam!
Etiketler: Arjantin
- 15 Haziran 2018, Cuma
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