Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün 24 Haziran seçimleri öncesi Yalova'da yaptığı mitingle vatandaşlara seslendi. Gündemi meşgul eden konulara değinen Erdoğan özetle şunları söyledi:
Bay Kemal ne diyor, engellileri kendi başına bıraktınız. El vicdan ya. Yalanı bırakın. Dürüst olun, dürüst. Artık millet dürüst olana oy veriyor. 24 Haziran'da da benim milletim kime oy vereceğini iyi bilir. Ülkemizin en çok göç alan şehirlerinden biri olan Yalova'yı desteklemeye devam edeceğiz. Ovit Tüneli'nin açılışını yaptık. Dünyanın en uzun 2. köprüsü. Burası kışın trafiğe kapalıydı. Yalova'ya bir tane de yat limanı kazandırdık.
Bu kişi 4 dönemdir Yalova milletvekili. Peki bu kişinin Yalova'ya kazandırdığı herhangi bir hizmeti biliyor musunuz? Ama hakkını yemeyelim başka işleri de var. Edirne'de cezaevi ziyareti yapıyor. Kimi ziyaret ediyor? PKK terör örgütünün arkasında olduğu malum siyasi partinin sözde genel başkanını... 'Bırakın çıksın' diyor.
Hakkari'de Bay Kemal bir tane Türk bayrağı olmadan miting yaptı. Bay Muharrem malum partinin desteğiyle Diyarbakır'da miting yaptı. Bunlar katillerle beraber. Herhalde ülkemizin altını üstüne getirmeye çalışıyorlar. FETÖ'yü bitirdik mi, bitiriyor muyuz? Bu ülkeden kaçacaklar başka çaresi yok. İnlerine gireceğiz inlerine.
Kalkıp da sen İsmail Metin Paşa'ya bu tür terbiye dışı bir ifadeyi kullanamazsın. O Gabar'da, Cudi'de Tendürek'te vatan, millet düşmanlarıyla savaşırken sen kalkıp da ona bu tür bir yaklaşımda bulunamazsın. Oyu senden alıp hizmeti bölücü terör örgütüne yapan bu kişiye 24 Haziran'da dersini veriyor muyuz?
Ben 5 tane babayiğidi buldum inşallah yerli otomobili yapıyoruz. 2021'de seri üretime başlıyoruz. Otomobilimiz sürücüsüz otomobil sistemine göre yapılıyor. Şimdi müjdemizi veriyoruz, Akıncı uçağımız çalışmalara başlıyor. Şimdi uydu fırlatma tesisi kurmak için çalışıyoruz.
Bay Kemal ne diyor, engellileri kendi başına bıraktınız. El vicdan ya. Yalanı bırakın. Dürüst olun, dürüst. Artık millet dürüst olana oy veriyor. 24 Haziran'da da benim milletim kime oy vereceğini iyi bilir. Ülkemizin en çok göç alan şehirlerinden biri olan Yalova'yı desteklemeye devam edeceğiz. Ovit Tüneli'nin açılışını yaptık. Dünyanın en uzun 2. köprüsü. Burası kışın trafiğe kapalıydı. Yalova'ya bir tane de yat limanı kazandırdık.
Bu kişi 4 dönemdir Yalova milletvekili. Peki bu kişinin Yalova'ya kazandırdığı herhangi bir hizmeti biliyor musunuz? Ama hakkını yemeyelim başka işleri de var. Edirne'de cezaevi ziyareti yapıyor. Kimi ziyaret ediyor? PKK terör örgütünün arkasında olduğu malum siyasi partinin sözde genel başkanını... 'Bırakın çıksın' diyor.
Hakkari'de Bay Kemal bir tane Türk bayrağı olmadan miting yaptı. Bay Muharrem malum partinin desteğiyle Diyarbakır'da miting yaptı. Bunlar katillerle beraber. Herhalde ülkemizin altını üstüne getirmeye çalışıyorlar. FETÖ'yü bitirdik mi, bitiriyor muyuz? Bu ülkeden kaçacaklar başka çaresi yok. İnlerine gireceğiz inlerine.
Kalkıp da sen İsmail Metin Paşa'ya bu tür terbiye dışı bir ifadeyi kullanamazsın. O Gabar'da, Cudi'de Tendürek'te vatan, millet düşmanlarıyla savaşırken sen kalkıp da ona bu tür bir yaklaşımda bulunamazsın. Oyu senden alıp hizmeti bölücü terör örgütüne yapan bu kişiye 24 Haziran'da dersini veriyor muyuz?
Ben 5 tane babayiğidi buldum inşallah yerli otomobili yapıyoruz. 2021'de seri üretime başlıyoruz. Otomobilimiz sürücüsüz otomobil sistemine göre yapılıyor. Şimdi müjdemizi veriyoruz, Akıncı uçağımız çalışmalara başlıyor. Şimdi uydu fırlatma tesisi kurmak için çalışıyoruz.
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