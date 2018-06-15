Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışmalarını yürüten AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın da aralarında bulunduğu gruba, PKK'lı yandaşlar tarafından tepki gösterildi. "Buraya neden geldiniz" diyen hainler, silahlı saldırı düzenlendi. Yaralanan 12 kişi, hastanelere kaldırıldı. AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi Mehmet Ali Yıldız ile 3 kişi kurtarılamadı. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesiyle bölgede kontrol sağlandı.
ERDOĞAN: OYUNU BOZACAKLAR
Olayı anlatan AK Parti Milletvekili Yıldız kendilerine saldıran gruptakilerin, "Biz PKK'yı destekliyoruz. Buraya niye geldiniz" dediklerini, tartışmanın böyle başladığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu olay, PKK ve HDP'nin Kürtlerin kanından beslenerek büyüme stratejilerini hala terk edemediklerinin en bariz örneğidir. Kürt kardeşlerimizin de bu oyunu bozacaklarına inanıyorum" dedi.
AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, PKK'nın suikast listesindeydi.
ERDOĞAN: OYUNU BOZACAKLAR
Olayı anlatan AK Parti Milletvekili Yıldız kendilerine saldıran gruptakilerin, "Biz PKK'yı destekliyoruz. Buraya niye geldiniz" dediklerini, tartışmanın böyle başladığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu olay, PKK ve HDP'nin Kürtlerin kanından beslenerek büyüme stratejilerini hala terk edemediklerinin en bariz örneğidir. Kürt kardeşlerimizin de bu oyunu bozacaklarına inanıyorum" dedi.
AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, PKK'nın suikast listesindeydi.
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