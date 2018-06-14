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Tedavisi süren 'dan ilk fotoğraf

Tedavisi süren Deniz Baykaldan ilk fotoğraf!
Gazeteci , uzun süredir tedavi gören 'ın fotoğrafını paylaştı.Gazeteci Şaban Sevinç, mesajında "Sayın Deniz Baykal'a bayram ziyareti yaptım. Sağlığı gayet iyi. Deniz Bey herkesin ramazan bayramını kutluyor. 24 Haziran'da ikinci bir bayram sevinci yaşayacağımıza inandığını söyledi" ifadelerin eyer verdi.

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  • 14 Haziran 2018, Perşembe 15:51
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