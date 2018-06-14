Gazeteci Şaban Sevinç, uzun süredir tedavi gören Deniz Baykal'ın fotoğrafını paylaştı.Gazeteci Şaban Sevinç, mesajında "Sayın Deniz Baykal'a bayram ziyareti yaptım. Sağlığı gayet iyi. Deniz Bey herkesin ramazan bayramını kutluyor. 24 Haziran'da ikinci bir bayram sevinci yaşayacağımıza inandığını söyledi" ifadelerin eyer verdi.
Tedavisi süren Deniz Baykal'dan ilk fotoğraf
Etiketler: Deniz Baykal , Şaban Sevinç
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