Bazıları Kanal 7 ekranlarında da yayınlanan Kalp Gözü, Kurtlar Vadisi Vatan, Sakarya Fırat, Bir Sepet Elma, Eyüp Sultan Yolcusu, Hacı Bayram Veli ve Güz Gülleri gibi çok başarılı yapımlarda rol alan Adıgüzel'in naaşı İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak.
Oyunculuğu kadar kişiliği ile gönüllere taht kuran Adıgüzel, çevresinde de çok sevilen bir isimdi. Adıgüzel 1940 İstanbul doğumluydu.
Oyunculuğu kadar kişiliği ile gönüllere taht kuran Adıgüzel, çevresinde de çok sevilen bir isimdi. Adıgüzel 1940 İstanbul doğumluydu.
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