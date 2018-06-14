İttifak mesajı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Trabzon'da Meydan Parkı'nda miting düzenledi. "Trabzonlu adamın hasını iyi bilir, siyasetçinin hasını da iyi bilir" diyen Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'yi eleştirdi. Şunları söyledi: "Biz Trabzon'un karşısına Cumhur İttifakı ile geliyoruz. Peki onlar kiminle karşınıza geliyor? Bunlar siyaseti rezil ettiler, mahvettiler. Bunlar milletin oyunu, milli iradeyi siyaset mühendisliği masalarında meze yapacak kadar demokrasiye ihanet içindeler. Peki Trabzon, 24 Haziran'da bunlara iyi bir cevap verecek mi? Biliyorsunuz seçimlere MHP ile yani ülkücü arkadaşlarımızla ittifakla giriyoruz. Sadece Trabzon'a değil buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Bazıları alavere dalavere yapıyor, kimse bu oyuna gelmesin. Bu ana muhalefet benim kıraathane ifademden hala bir şey anlamadı. Kıraat, okumaktır Bay Kemal. Ben biraz bilirim Arapça'yı Bay Muharrem, okuma. Kıraathane, okuma evi, okuma yeri demek. Bundan sonra gençlerimizi biz medeniyetimizin asli unsuru olan okuma kültürüne adapte edeceğiz. Burada internet var, çay var, simit var, kek var. Biz latife olsun diye bir şey söylüyoruz. Bunlar yıkım ekibi, yıkmayı iş yapmak sanıyorlar.



OSMANLI TOKADI...

Adaylığı açıklandı, beyefendi Edirne'deki terör örgütlerinin desteğindeki bir kişiyi ziyaret etti. Bu CHP Ankara'dan İstanbul'a Kandil'in destekledikleriyle beraber yürümedi mi? Yürüdü. Bunlara şimdi gerekli ders verilmeyecek mi? Siz Osmanlı torunusunuz. Bunlara bir Osmanlı tokadı gerekmez mi? Ama sandıkta, demokratik, buna göre adımı atmamız lazım."





EREN'İN EVİ TAMAM

Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti Trabzon milletvekili adaylarını tanıttı. Daha sonra, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Trabzon'un Maçka İlçesi'nde şehit edilen Eren Bülbül'ün annesine Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan evinin anahtarını teslim etti.

KILIÇDAROĞLU'NA BİR TAZMİNAT ŞOKU DAHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin yalanı nedeniyle Kılıçdaroğlu'na açtığı 1,5 milyon liralık ikinci dava da sonuçlandı. Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan, oğlu Ahmet Burak Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen ile dünürü Osman Ketenci'ye toplam 142 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.