Güzel tanıtım

YAZIN gelmesiyle birlikte turizm canlanmaya başladı. Samsun'da yetkililer, turistleri kente çekmek için kolları sıvadı. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun-Krasnodar uçak seferlerinin başlamasının ardından tanıtım çalışmalarını hızlandırdı. Rusya'nın Krasnodar kentinde bulunan 4 dev ekranda Samsun'un tanıtım filmleri yayınlandı. Ayrıca Krasnodar'da 2 otobüs giydirilerek Samsun'un reklamı yapıldı.
Tanıtım çalışmaları bunlarla sınırlı kalmadı. Samsum Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyada milyonlarca takipçileri bulunan Rus kadın bloggerları Samsun'a çağırdı. Özel davetli olarak Samsun'a gelen 30 Rus kadın blogger, gezdikleri mekanlarda çekindikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak kentin tanıtımını yaptı. Takipçilerine Samsun'u anlatan Ruslar'ın fotoğrafları, tıklanma rekorları kırdı.
Tanıtım çalışmaları bunlarla sınırlı kalmadı. Samsum Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyada milyonlarca takipçileri bulunan Rus kadın bloggerları Samsun'a çağırdı. Özel davetli olarak Samsun'a gelen 30 Rus kadın blogger, gezdikleri mekanlarda çekindikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak kentin tanıtımını yaptı. Takipçilerine Samsun'u anlatan Ruslar'ın fotoğrafları, tıklanma rekorları kırdı.
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