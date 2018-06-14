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Güzel tanıtım

’nın ünlü kadın bloggerları, özel davetli olarak ’a geldi. Çekildikleri fotoğraflarla, kentin tanıtımını gerçekleştirdi. Güzel reklam sayesinde hareketlendi

Güzel tanıtım
YAZIN gelmesiyle birlikte canlanmaya başladı. 'da yetkililer, turistleri kente çekmek için kolları sıvadı. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun-Krasnodar uçak seferlerinin başlamasının ardından tanıtım çalışmalarını hızlandırdı. 'nın kentinde bulunan 4 dev ekranda Samsun'un tanıtım filmleri yayınlandı. Ayrıca Krasnodar'da 2 otobüs giydirilerek Samsun'un reklamı yapıldı.



Tanıtım çalışmaları bunlarla sınırlı kalmadı. Samsum Büyükşehir Belediyesi, da milyonlarca takipçileri bulunan Rus kadın bloggerları Samsun'a çağırdı. Özel davetli olarak Samsun'a gelen 30 Rus kadın blogger, gezdikleri mekanlarda çekindikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak kentin tanıtımını yaptı. Takipçilerine Samsun'u anlatan Ruslar'ın fotoğrafları, tıklanma rekorları kırdı.




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  • 14 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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