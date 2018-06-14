Eşin rızası olmadan ev kiraya verılemez

Aile şerhi konusunda birçok açıklama yapılıyor. Bu konu hakkında bazı rahatsızlıklarımız var. Lütfen detaylı bir açıklama rica ediyoruz. Eşimle bu konuda sorunlar yaşamaya başladık. Ben evimizi tek başına kiraya veremez miyim?

Bu konuda çok soru geliyor. Aile konutu, eşlerin çocuklarıyla beraber oturmak için birlikte seçtikleri, yaşamlarını sürdürdükleri, herkesçe bilinen ve belirlenebilen yerleşim yeridir. Aile konutu barınma ihtiyacını karşılayan, aileyi bir arada ve ayakta tutan ekonomik değerinin yanı sıra manevi değeri de bulunan bir gayrimenkuldür. Aile konutu şerhi ile aile konutu olarak kullanılan gayrimenkule ilişkin kira sözleşmesi veya mülkiyet hakkı malik veya taraf olmayan eşin rızası olmadıkça devredilemez ve konut üzerindeki haklar sınırlanamaz. Aile konutu şerhi için eşlerden biri veya her ikisinin ilgili tapu müdürlüğüne gitmesi gerekmektedir. Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nden veya Nüfus Müdürlüğü'nden alınan yerleşim yeri belgesi ile medeni hali gösterir nüfus kayıt örneği aranır.

EN HIZLI AYRILIK ANLAŞARAK OLUR

Bazen ayrılık en doğru karardır. Bizim evliliğimizde de son çare ayrılık. Çünkü 2 çocuğumuz var ve onların yanında tartışmalarımız şiddetlenmeye başladı. Bugüne kadar eşime şiddette bulunmadım. Ancak kendimi zor tutuyorum. Ayrılırken bir tarafın yıkımına da neden olmak istemem. Eşimle en hızlı şekilde nasıl boşanırım?

Öncelikli olarak boşanmanın en kısa süreni, eşinizle tüm şartlarda anlaşmış olmanız sonucu imzalayacağınız bir protokolle açılacak olan anlaşmalı boşanma davasıdır. Bunun için her ikiniz de boşanmak istemeli, velayet, nafaka, tazminat, eşyalar, ortak mal varlığı varsa bunların paylaşımı konusunda anlaşmış olmalısınız. Herhangi birinde anlaşamamanız, anlaşmalı boşanmayı imkansız kılar. Çekişmeli boşanma davası ise davanın seyrine, mahkemelerin iş yoğunluğuna bağlı olarak değişmekle birlikte uzun ve zorlu bir süreçtir. Velayet konusunda gerek Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, gerek Yargıtay'ın içtihatlarıyla oluşturduğu görüş, gerekse yasal düzenlemeler gereği müşterek çocukların velayetleri hususunda karar tesis edilirken çocukların içinde bulundukları düzen, okul ve sosyal çevre, psikolojik yönden en az düzeyde etkilenecekleri şekilde üstün yararları göz önünde bulundurulmalıdır. Yaşı küçük olan çocukların velayeti, anne bakım ve ilgisine muhtaç oldukları için anneye verilir. Ama idrak kabiliyetine sahip yaşta olan çocuklar bakımından mahkeme pedagoglar vasıtasıyla çocuğun üstün yararını tespit ederken mutlaka ve mutlaka çocuğun da görüşünü almalıdır. Sizin müşterek çocuğa sağlayacağınız olanaklar, ilgi ve alaka yanında, çocuğunuzun ifade ettiği görüş mahkemenin velayet kararında oldukça önemli olacaktır. Hakim çocuğun psikolojisinin en az düzeyde etkileneceği şekilde karar vermelidir.

YARALAMA SUÇUNUN CEZASI FARKLILIK GÖSTERİR

Geçen ay otobüs şoförünü dövdüm. Daha doğrusu tek yumrukla bayıldı. Sonra dava açıldı ve hapisle yargılanıyorum. Şimdi o şoförü ikna edersem, hapisten kurtulabilir miyim? Yoksa kamu davasına dönmüş müdür? Çünkü geceleri uyuyamıyorum.

Kasten yaralama suçu, basit ve nitelikli haller olmak üzere 2 farklı şekilde işlenebilir. Suçun basit hallerinden biri olan 'basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek' adam yaralama suçları şikayete tabidir. Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralanmalar örneğin, bir kimseye tokat atarak basit bir kanamaya neden olmak gibi basit tıbbi müdahale ile tedavi edilebilecek yaralanmalardır. Bu tür suçlar bakımından mağdur 6 ay içinde şikayetçi olmazsa dava açılmaz, şikayetinden vazgeçerse dava düşer. Yani şoförü ikna ederseniz davanız düşecektir. Fakat basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek yaralanmalar şikayete bağlı değildir, bu durumda kamu davası açılır. Mağdur şikayetçi olmasa da dava açılır. Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek adam yaralama suçunun cezası 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezasıdır. Basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek basit yaralama suçunun cezası ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır.

HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL