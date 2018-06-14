Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da konuşuyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Milletvekilimizin abisi PKK'lılar tarafından öldürüldü. (Suruç) Bu olay, PKK ve HDP'nin Kürtlerin kanından beslenerek büyüme stratejilerini hala terk edemediklerinin en bariz örneğidir. Bizim Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok, bizim PKK ile sorunumuz var. Kürt kardeşlerimizin de bu oyunu bozacaklarına inanıyorum.