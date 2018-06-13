Taciz tuzağı

İş vaadi tuzağıyla İstanbul'a giden genç kadın, tacize uğradı. İddialara göre olay şöyle yaşandı. B.Y. adlı kadın, sosyal medyadan Tahir İ. ile tanıştı. Tahir İ. genç kıza iş teklifi yaptı. Teklifi kabul eden B.Y. ise İstanbul'a ayak bastı. Ancak beklemediği bir olayla karşılaştı. Tahir İ. tarafından cinsel tacize uğradı. Soluğu karakolda alan genç kadın, savcılık ifadesinde şunları anlattı: "Şüpheli Tahir ile Kasım 2017 tarihinde sosyal medya üzerinden tanıştım. Beni bürosunda çalıştırmak istediğini söyledi. Anlaştık. İstanbul'a geldim.
'BAŞIMA SİLAH DAYADI'
Gelince 14 bin TL kredi çektim. Parayı aldıktan sonra Tahir İ.'in evine geçtik. O gece evine arkadaşı da geldi. Beraber alkol aldılar. Onlar alkol alırken, odama geçtim yattım. Sabah kalktığımda şüpheli Tahir'i odamda gördüm. Üzerime çıktı, beni zorla öptü. Çığlık attım, korktu üzerimden kalktı. Ağzımı kapatarak evdeki arkadaşının duymamasını sağladı. 14 bin liramı alarak evden çıkmaya çalıştım. Kapı kilitliydi, açamadım. Tahir başıma dayadı, 'İçerideki arkadaşıma güvenme, ikinizi de burada öldürürüm, kimsenin ruhu duymaz' dedi ve beni yumrukladı." Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Polis ekipleri Tahir İ.'yi bulmak için çalışma başlattı.
'BAŞIMA SİLAH DAYADI'
Gelince 14 bin TL kredi çektim. Parayı aldıktan sonra Tahir İ.'in evine geçtik. O gece evine arkadaşı da geldi. Beraber alkol aldılar. Onlar alkol alırken, odama geçtim yattım. Sabah kalktığımda şüpheli Tahir'i odamda gördüm. Üzerime çıktı, beni zorla öptü. Çığlık attım, korktu üzerimden kalktı. Ağzımı kapatarak evdeki arkadaşının duymamasını sağladı. 14 bin liramı alarak evden çıkmaya çalıştım. Kapı kilitliydi, açamadım. Tahir başıma dayadı, 'İçerideki arkadaşıma güvenme, ikinizi de burada öldürürüm, kimsenin ruhu duymaz' dedi ve beni yumrukladı." Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Polis ekipleri Tahir İ.'yi bulmak için çalışma başlattı.
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