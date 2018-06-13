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Taciz tuzağı

Stil programlarında yarışan B.Y. internetten Tahir İ. ile tanıştı. Genç adamdan iş teklifi aldı. ’a ayak bastı. Ancak burada e uğradı. Soluğu karakolda aldı

Taciz tuzağı
İş vaadi tuzağıyla İstanbul'a giden genç kadın, tacize uğradı. İddialara göre olay şöyle yaşandı. B.Y. adlı kadın, dan Tahir İ. ile tanıştı. Tahir İ. genç kıza iş teklifi yaptı. Teklifi kabul eden B.Y. ise 'a ayak bastı. Ancak beklemediği bir olayla karşılaştı. Tahir İ. tarafından e uğradı. Soluğu karakolda alan genç kadın, savcılık ifadesinde şunları anlattı: "Şüpheli Tahir ile Kasım 2017 tarihinde sosyal medya üzerinden tanıştım. Beni bürosunda çalıştırmak istediğini söyledi. Anlaştık. İstanbul'a geldim.

'BAŞIMA SİLAH DAYADI'
Gelince 14 bin TL kredi çektim. Parayı aldıktan sonra Tahir İ.'in evine geçtik. O gece evine arkadaşı da geldi. Beraber alkol aldılar. Onlar alkol alırken, odama geçtim yattım. Sabah kalktığımda şüpheli Tahir'i odamda gördüm. Üzerime çıktı, beni zorla öptü. Çığlık attım, korktu üzerimden kalktı. Ağzımı kapatarak evdeki arkadaşının duymamasını sağladı. 14 bin liramı alarak evden çıkmaya çalıştım. Kapı kilitliydi, açamadım. Tahir başıma dayadı, 'İçerideki arkadaşıma güvenme, ikinizi de burada öldürürüm, kimsenin ruhu duymaz' dedi ve beni yumrukladı." Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Polis ekipleri Tahir İ.'yi bulmak için çalışma başlattı.
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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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