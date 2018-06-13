UFEA, Galatasaray ile ilgili kararını açıkladı. UEFA'nın açıklamasına göre Galatasaray ile yapılan anlaşma, 2018-19, 2019-20, 2020-21 ve 2021-22 olmak üzere dört sezonu kapsıyor. Galatasaray, 2018 yılı sonunda en fazla 20 milyon Euro'luk, 2019 sonunda ise 10 milyon Euro'luk zarar etmeyi taahhüt ediyor. UEFA, Galatasaray'a 6 milyonu kesin, 9 milyonu şartlı olmak üzere 15 milyon Euro para cezası verdi.

MUSTAFA CENGİZ AÇIKLAMA YAPMIŞTI!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 11 Mayıs'ta yaptığı açıklamada UEFA'nın sarı-kırmızılı futbol takımına Avrupa kupalarına katılımla ilgili bir ceza vermeyeceğini söylemişti. Cengiz, UEFA ile görüştüklerini belirterek, "Az önce UEFA'dan bir telefon geldi. Sağlıklı bir haber. Önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılmak için herhangi bir ceza veya engel yok. İnşallah gelecek sezon Avrupa'da yer alacağız. Buradan Türk spor camiasına müjde veriyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Cengiz, 29 Mayıs'ta yaptığı açıklamada ise Cengiz, "UEFA ile görüşmelerde ana konular neredeyse bitti. Prensip anlaşmaları bitti. Detaylardayız ve anlaşmayı sonuçlandırmak üzereyiz. UEFA yetkilileriyle hemen hemen her gün görüşüyoruz. Bazı bilgileri güncelliyoruz. UEFA, Türk futboluna eşit davranıyor. UEFA tarafından Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ne tür kısıtlamalar yapıldıysa, bize de hemen hemen aynısı uygulanacak. İmzalar atıldığında, detaylarını anlatacağımdan emin olabilirsiniz. " diye konuşmuştu.