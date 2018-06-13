;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Erdoğan: "Başından savmak için aday yaptı"

! , hakkındaki kararını açıkladı!

haberine göre , hakkındaki kararını verdi! UEFA, Galatasaray'la ilgili olarak kararlarını açıkladı! UEFA, Galatasaray'a 6 milyonu kesin, 9 milyonu şartlı olmak üzere 15 milyon Euro para cezası verdi

UEFA, Galatasaray hakkındaki kararını açıkladı!

UFEA, ile ilgili kararını açıkladı. 'nın açıklamasına göre Galatasaray ile yapılan anlaşma, 2018-19, 2019-20, 2020-21 ve 2021-22 olmak üzere dört sezonu kapsıyor. Galatasaray, 2018 yılı sonunda en fazla 20 milyon Euro'luk, 2019 sonunda ise 10 milyon Euro'luk zarar etmeyi taahhüt ediyor. UEFA, Galatasaray'a 6 milyonu kesin, 9 milyonu şartlı olmak üzere 15 milyon Euro para cezası verdi.

MUSTAFA CENGİZ AÇIKLAMA YAPMIŞTI!
Galatasaray Başkanı , 11 Mayıs'ta yaptığı açıklamada UEFA'nın sarı-kırmızılı takımına Avrupa kupalarına katılımla ilgili bir ceza vermeyeceğini söylemişti. Cengiz, UEFA ile görüştüklerini belirterek, "Az önce UEFA'dan bir telefon geldi. Sağlıklı bir haber. Önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılmak için herhangi bir ceza veya engel yok. İnşallah gelecek sezon Avrupa'da yer alacağız. Buradan Türk spor camiasına müjde veriyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Cengiz, 29 Mayıs'ta yaptığı açıklamada ise Cengiz, "UEFA ile görüşmelerde ana konular neredeyse bitti. Prensip anlaşmaları bitti. Detaylardayız ve anlaşmayı sonuçlandırmak üzereyiz. UEFA yetkilileriyle hemen hemen her gün görüşüyoruz. Bazı bilgileri güncelliyoruz. UEFA, Türk futboluna eşit davranıyor. UEFA tarafından ve 'ye ne tür kısıtlamalar yapıldıysa, bize de hemen hemen aynısı uygulanacak. İmzalar atıldığında, detaylarını anlatacağımdan emin olabilirsiniz. " diye konuşmuştu.

Etiketler: , , , , , ,
  • 13 Haziran 2018, Çarşamba 18:51
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar