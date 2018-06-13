Sapık dehşeti birkaç gün önce İstanbul Sultangazi'de yaşandı. Ramazan Yurt isimli sapık, altı yıllık komşusunun kapısına dayandı. Evde bulunan 12 yaşındaki erkek çocuğu H.E.'yi camdan taciz etmeye başladı. Çocuğa 'Kapıyı aç' diye bağırdı. Büyük korku yaşayan H.E. ise kapıyı açmadı. Sapık da önce kapıyı ardından penceredeki demir korkulukları zorlamaya başladı. Hem teşhircilik yaptı. Hem de bir eliyle küçük çocuğu yakalamak için uğraştı. Çocuğu 'eski komşuyuz' bahanesiyle kandırmaya çalıştı. Bununla da kalmadı. Cinsel organını çocuğa göstermeye başladı. Amacına ulaşamayınca da evden uzaklaştı. Soğukkanlı davranan çocuk ise dehşet anlarını cep telefonuyla kaydetmeyi başardı. Eve giden anne de evladının çektiği görüntüleri izleyince şoka uğradı. Öfkeyle dışarı çıkan kadın, sapık komşu Ramazan Yurt'un halen oturdukları sokakta olduğunu gördü ve yanına doğru koşmaya başladı. Ancak Ramazan Kurt paniğe kapıldı. Kaçmaya başladı. Olay yerinden hızla uzaklaştı. Mağdur aile ise polise giderek şikayetçi oldu. Ekipler sapık komşuyu yakalamak için çalışması başlattı.
Sapık komşu!
İstanbul’da Ramazan Yurt, komşularının kapısına dayandı. Ancak içeri girmeyi başaramadı. Bunun üzerine evde bulunan 12 yaşındaki erkek çocuğunu camdan taciz etmeye başladı. Cinsel organını gösterip kaçtı...
- 13 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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