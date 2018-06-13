;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Taciz tuzağı
  2. Muhalefet neden terörle mücadeleyi desteklemez?

Ölüm korkusu yaşıyoruz

Ölüm korkusu yaşıyoruz
Meşhur Sarıyer Börekçisi'nin sahibi Seyfullah Marangoz, iki yıl önce hayatını kaybettikten sonra eşi Esri (61) ile kızı Gonca (37) alt kat komşularının saldırısına uğradı. Evlerinin üst katına bir kat daha çıkmak isteyen ve malları satmak istemeyen komşularına izin vermedikleri iddiasıyla öldüresiye dövülen anne ile kızı savcılığa şikayette bulundu. Anne-kıza iki ay süreyle koruma kararı verildi. Ancak iddiaya göre komşuları, koruma kararına rağmen tehdit ve hakaretlerine devam etti. Paniğe kapılan İkili ise yeniden mahkemeye gitti.Koruma talep etti. Talebi uygun bulan mahkeme davalıların ikinci defa iki ay süreyle anne ve kızına şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.


Gonca Marangoz, kopartılan saçlarını delil olarak sundu.


ALİ OKTAY
Etiketler:
  • 13 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar