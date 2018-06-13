Ölüm korkusu yaşıyoruz

Meşhur Sarıyer Börekçisi'nin sahibi Seyfullah Marangoz, iki yıl önce hayatını kaybettikten sonra eşi Esri (61) ile kızı Gonca (37) alt kat komşularının saldırısına uğradı. Evlerinin üst katına bir kat daha çıkmak isteyen ve malları satmak istemeyen komşularına izin vermedikleri iddiasıyla öldüresiye dövülen anne ile kızı savcılığa şikayette bulundu. Anne-kıza iki ay süreyle koruma kararı verildi. Ancak iddiaya göre komşuları, koruma kararına rağmen tehdit ve hakaretlerine devam etti. Paniğe kapılan İkili ise yeniden mahkemeye gitti.Koruma talep etti. Talebi uygun bulan mahkeme davalıların ikinci defa iki ay süreyle anne ve kızına şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.
Gonca Marangoz, kopartılan saçlarını delil olarak sundu.
ALİ OKTAY
Gonca Marangoz, kopartılan saçlarını delil olarak sundu.
ALİ OKTAY
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