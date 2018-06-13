Ölüm korkusu yaşıyoruz

'nin sahibiiki yıl önce hayatınıkaybettikten sonra eşi(61) ile kızı(37) altkat komşularının saldırısınauğradı.Anne-kıza iki aysüreyle koruma kararı verildi.Ancak iddiaya göre komşuları,koruma kararına rağmen tehditve hakaretlerine devam etti.Talebi uygun bulanmahkeme davalıların ikinci defaiki ay süreyle anne ve kızına şiddettehdidi, hakaret, aşağılama veküçük düşürmeyi içeren söz vedavranışlarda bulunmamasınakarar verdi.Gonca Marangoz, kopartılan saçlarını delil olarak sundu.