Hayırlı tıraşlar

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Singapur'daki tarihi zirvede bir araya geldi. Tarihi buluşma, Singapur'daki Sentosa Adası'nda bulunan Capella Hotel'de gerçekleşti. Trump, ikili görüşme ve heyetlerarası toplantıların harika geçtiğini ve 'büyük ilerleme kaydettiklerini' söyledi. İki lider, görüşmelerinin ardından Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması ve Kuzey Kore'ye bazı yatırımların yapılması içeriğine sahip bir metne imza attı.
20 MİLYON DOLAR MASRAF
Sıradışı zirvede arka planda merak edilen ise, liderlerin Singapur'da nasıl ağırlandığı ve perde arkasında neler yaşandığıydı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kendi tuvaletini kendi getirdi. İki liderin buluşmasının, otel ve güvenlik masrafları da göz önüne alındığında Singapur Hükümeti'ne 20 milyon dolara mal olduğu söylendi. Daha önce Kim Jong-un'un arabasının yanında koşarak ilerleyen özel koruma ekibinin, bu kez Kim'in etrafına kelimenin tam anlamıyla etten duvar ördüğü gözlemlendi. İlginç kişiliğiyle hatırlanan ve Kim Jong-un'un 'arkadaşım' dediği ABD'li eski basketbol yıldızı Dennis Rodman, zirveyi CNN'e değerlendirdi. Rodman "Obama bana bir dakika bile ayırmamıştı" derken gözyaşlarına boğuldu. Sosyal medyada ise en çok konuşulan konu iki liderin saçları oldu. Saç Zirvesi diye dalga geçilen buluşmada, dünyanın en kötü tıraşına sahip iki kişinin buluşarak saç stillerine dair sohbet ettiği ve kesimleriyle ilgili birbirlerine tüyo verdikleri söylendi.
YİNE KRİZ ÇIKARDI
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ticaret ve ekonomi için canla başla çalışan muhteşem Larry Kudlow'umuz biraz önce kalp krizi geçirdi. Kendisi şu an Walter Reed Tıp Merkezi'nde bulunuyor" ifadelerini kullandı. Trump'ın Kudlow'un ailesinin kalp krizinden haberi olmadan tweet atmasına tepki gösterildi.
İKI lider arasındaki görüşmelerin ardından Trump, "The Beast" (Canavar) olarak bilinen, kimyasal bir saldırıya bile yüzde yüz koruma sağlayan limuzininin özelliklerini, Kuzey Kore liderine anlattı.
GOLF OYNAYACAK
Donald Trump, zirve sonrası yanında bulunan The Times muhabirine "Bu hafta kapakta ben olurum artık. Olmazsam Beyaz Saray'a giremezsin" dedi. Kendisine yöneltilen "ABD'ye dönünce ne yapacaksınız?" sorusuna ise "Günlerdir G7 gibi sıkıcı işlerle uğraşıyorum. Birkaç gün beni göremeyeceksiniz. Golf oynamak istiyorum" dedi.
YEMEKLER UZAKDOĞU TATLILAR BATI
İki lider için hazırlanan menüde şunlar yer aldı: Avokado salatalı karides kokteyli, ballı-yeşil limonlu sos ve taze ahtapotla hazırlanan yeşil mango kerabu, Oiseon (Kore usulü doldurulmuş salatalık), patates-brokoli ile servis edilen sığır eti pirzola, tatlı ekşi çıtırlar, çili sosla hazırlanan Yangzhou usulü kızarmış pirinç, Daegu jorim (soya ile pişirilmiş mezgit balığı ile turp ve sebze yemeği), siyah çikolatalı tart ganaj, Haagendazs vişne soslu vanilyalı dondurma, Tropezienne (Fransız tatlısı)...
20 MİLYON DOLAR MASRAF
Sıradışı zirvede arka planda merak edilen ise, liderlerin Singapur'da nasıl ağırlandığı ve perde arkasında neler yaşandığıydı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kendi tuvaletini kendi getirdi. İki liderin buluşmasının, otel ve güvenlik masrafları da göz önüne alındığında Singapur Hükümeti'ne 20 milyon dolara mal olduğu söylendi. Daha önce Kim Jong-un'un arabasının yanında koşarak ilerleyen özel koruma ekibinin, bu kez Kim'in etrafına kelimenin tam anlamıyla etten duvar ördüğü gözlemlendi. İlginç kişiliğiyle hatırlanan ve Kim Jong-un'un 'arkadaşım' dediği ABD'li eski basketbol yıldızı Dennis Rodman, zirveyi CNN'e değerlendirdi. Rodman "Obama bana bir dakika bile ayırmamıştı" derken gözyaşlarına boğuldu. Sosyal medyada ise en çok konuşulan konu iki liderin saçları oldu. Saç Zirvesi diye dalga geçilen buluşmada, dünyanın en kötü tıraşına sahip iki kişinin buluşarak saç stillerine dair sohbet ettiği ve kesimleriyle ilgili birbirlerine tüyo verdikleri söylendi.
YİNE KRİZ ÇIKARDI
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ticaret ve ekonomi için canla başla çalışan muhteşem Larry Kudlow'umuz biraz önce kalp krizi geçirdi. Kendisi şu an Walter Reed Tıp Merkezi'nde bulunuyor" ifadelerini kullandı. Trump'ın Kudlow'un ailesinin kalp krizinden haberi olmadan tweet atmasına tepki gösterildi.
İKI lider arasındaki görüşmelerin ardından Trump, "The Beast" (Canavar) olarak bilinen, kimyasal bir saldırıya bile yüzde yüz koruma sağlayan limuzininin özelliklerini, Kuzey Kore liderine anlattı.
GOLF OYNAYACAK
Donald Trump, zirve sonrası yanında bulunan The Times muhabirine "Bu hafta kapakta ben olurum artık. Olmazsam Beyaz Saray'a giremezsin" dedi. Kendisine yöneltilen "ABD'ye dönünce ne yapacaksınız?" sorusuna ise "Günlerdir G7 gibi sıkıcı işlerle uğraşıyorum. Birkaç gün beni göremeyeceksiniz. Golf oynamak istiyorum" dedi.
YEMEKLER UZAKDOĞU TATLILAR BATI
İki lider için hazırlanan menüde şunlar yer aldı: Avokado salatalı karides kokteyli, ballı-yeşil limonlu sos ve taze ahtapotla hazırlanan yeşil mango kerabu, Oiseon (Kore usulü doldurulmuş salatalık), patates-brokoli ile servis edilen sığır eti pirzola, tatlı ekşi çıtırlar, çili sosla hazırlanan Yangzhou usulü kızarmış pirinç, Daegu jorim (soya ile pişirilmiş mezgit balığı ile turp ve sebze yemeği), siyah çikolatalı tart ganaj, Haagendazs vişne soslu vanilyalı dondurma, Tropezienne (Fransız tatlısı)...
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