Hayırlı tıraşlar

UZAKDOĞU

Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un , Singapur'daki tarihi zirvede bir araya geldi. Tarihi buluşma, Singapur'daki Sentosa Adası'nda bulunan Capella Hotel'de gerçekleşti. Trump, ikili görüşme ve heyetlerarası toplantıların harika geçtiğini ve 'büyük ilerleme kaydettiklerini' söyledi. İki lider, görüşmelerinin ardından Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması ve Kuzey Kore'ye bazı yatırımların yapılması içeriğine sahip bir metne imza attı.Sıradışı zirvede arka planda merak edilen ise, liderlerin Singapur'da nasıl ağırlandığı ve perde arkasında neler yaşandığıydı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kendi tuvaletini kendi getirdi. İki liderin buluşmasının, otel ve güvenlik masrafları da göz önüne alındığındaDaha önce Kim Jong-un'un arabasının yanında koşarak ilerleyen özel koruma ekibinin, bu kez Kim'in etrafına kelimenin tam anlamıyla etten duvar ördüğü gözlemlendi. İlginç kişiliğiyle hatırlanan ve Kim Jong-un'un 'arkadaşım' dediği ABD 'li eski basketbol yıldızı Sosyal medya da ise en çok konuşulan konu iki liderin saçları oldu. Saç Zirvesi diye dalga geçilen buluşmada,söylendi.ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ticaret ve ekonomi için canla başla çalışan muhteşem Larry Kudlow'umuz biraz önce kalp krizi geçirdi. Kendisi şu an Walter Reed Tıp Merkezi'nde bulunuyor" ifadelerini kullandı. Trump'ın Kudlow'un ailesinin kalp krizinden haberi olmadan tweet atmasına tepki gösterildi.İKI lider arasındaki görüşmelerin ardından Trump, "The Beast" (Canavar) olarak bilinen, kimyasal bir saldırıya bile yüzde yüz koruma sağlayan limuzininin özelliklerini, Kuzey Kore liderine anlattı.Trump, zirve sonrası yanında bulunan The Times muhabirinededi. Kendisine yöneltilen "ABD'ye dönünce ne yapacaksınız?" sorusuna ise "Günlerdir G7 gibi sıkıcı işlerle uğraşıyorum. Birkaç gün beni göremeyeceksiniz. Golf oynamak istiyorum" dedi.Avokadosalatalı karides kokteyli,ballı-yeşil limonlu sos vetaze ahtapotla hazırlananyeşil mango kerabu, Oiseon(Kore usulü doldurulmuşsalatalık), patates-brokoliile servis edilen sığır etipirzola, tatlı ekşi çıtırlar, çilisosla hazırlanan Yangzhou usulükızarmış pirinç, Daegu jorim(soya ile pişirilmiş mezgit balığıile turp ve sebze yemeği), siyahçikolatalı tart ganaj, Haagendazsvişne soslu vanilyalı dondurma,Tropezienne (Fransız tatlısı)...