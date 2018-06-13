Eylül zamanı!

Antalya'da yaşayan Hüseyin-Ayşegül Sarı çiftinin kızları Eylül, karaciğer ve böbrek hastası olarak dünyaya geldi. Durum kritikleşince, doktorlar nakil kararı aldı. Öte yandan aile, kan bağışı sırasında 26 yaşındaki İbrahim Halil Sökmen ile tanıştı. Sökmen, karaciğerinden bir parçayı Eylül için vereceğini açıkladı. Minik Eylül için babasının böbreği de uyumlu çıktı. 20 gün önce yapılan nakilin ardından Eylül, hızla iyileşmeye başladı. Kızını böbreğiyle iyileştiren baba Sarı, mutlu olduğunu açıkladı. Eylül'e karaciğerini veren Sökmen ise duygu dolu anlar yaşadı. "Babamı kanserden kaybettim. Bu acıyı çekenlerin bildiğini düşündüğüm için verici oldum" ifadesini kullandı.
Eylül, nakilin ardından hızla iyileşmeye başladı.
Eylül, nakilin ardından hızla iyileşmeye başladı.
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