Galatasaray ve TJK eski yöneticisi yardımsever iş adamı Necati Demirkol, memleketi Şanlıurfa'ya yaptırdığı okullara bir yenisini daha ekledi. İstanbul'da yaşayan Demirkol, Şanlıurfa Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 23 derslikli okulun protokolü imzalandı. Demirkol, "Bölgedeki eğitime katkı sunmaya devam edeceğim inşallah" dedi.
Eğitim aşığı Demirkol
Etiketler: Şanlıurfa , milli eğitim , İstanbul
- 13 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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