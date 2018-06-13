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Eğitim aşığı Demirkol

Eğitim aşığı Demirkol
Galatasaray ve TJK eski yöneticisi yardımsever iş adamı Necati Demirkol, memleketi 'ya yaptırdığı okullara bir yenisini daha ekledi. 'da yaşayan Demirkol, Şanlıurfa Valiliği ve İl Müdürlüğü arasında 23 derslikli okulun protokolü imzalandı. Demirkol, "Bölgedeki eğitime katkı sunmaya devam edeceğim inşallah" dedi.
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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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