Cumhurbaşkanı Erdoğan Ovİt Tüneli girişinde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ovit Tüneli açılışında vatandaşa hitap etti.



İşte Erdoğan'ın öne çıkan açıklamaları;



Ovit geçidini bu tünel yapılmadan önce ancak 11 kilometre çıkarak ve sonra da 10 km inerek geçmek mümkündü. Biz bu projeye ilk başladığımızda birileri ne diyordu hayal. Yaptık mı ? 1880'den beri bu proje hep konuşulmuştur. 2012 yılında başladığımız Ovit Tüneli'ni bu yıl hizmete sunuyoruz. Yol da 4 km kısalıyor. Bu açılışı seçim döneminde yapıyoruz. Ovit Tüneli'nin yapım hikayesiyle ülkemizin kalkınma hikayesi de aynıdır. 24 Haziran'da sandıkları patlatıyor muyuz? Adnan Menderes'in başlattığı kalkınma hamlesi tek parti artığı bir zihniyet tarafından kesilmiştir. Rahmetli Özal yeni bir hamle başlattı. Geldik 2002'ye. 2002'de gerçek hamle başladı. Bizimle beraber, hiçbir engel tanımadık.



DÜNYANIN 2'NCİ UZUN ÇİFT TÜPLÜ TÜNELİ OLDU

Ovit Tüneli, çift tüplü olarak 2123 günde yapımı tamamlandı ve 412 milyon 366 bin liraya mal oldu. Tünel ile Rize-Erzurum arasındaki ulaşım 4,4 km kısalırken, bölgede 12 ay boyuna kesintisiz ulaşım sağlanmış olacak. Ovit Dağı geçidinde yapımı tamamlanan 14,3 kilometrelik çift tüplü Ovit Tüneli, Türkiye'nin en uzun, Çin'de bulunan 18,2 kilometre uzunluğundaki Zhongnanshar çift tüplü kara yolu tünelinden sonra ise dünyanın 2'nci uzun çift tüplü tüneli oldu. Dünyanın en uzun tek tüplü kara yolu tünelinin ise 24,5 kilometre uzunluğuyla Norveç'teki Laerdal tüneli olduğu öğrenildi.



OVİT PROJESİ

Ovit Projesi, Başbakanlık Osmanlı arşivi kayıtlarına göre, 1880 yılı Osmanlı Devleti'nin kalkınma çalışmalarında yer aldı. Proje için ilk adım 1930 yılında yol projesi ile hayata geçirildi. O dönem kazma ve küreklerle yol yapımına başlanan bölgeye, Rize'den de vatandaşlar gruplar halinde giderek çalıştı. Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde tekrar masaya geldi ve 13 Mayıs 2012'de temel atıldı.